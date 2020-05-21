محمد محسن يطرح كليب «عطشان»بعد غياب 3 سنوات

طرح الفنان محمد محسن، كليب أغنيته الجديدة «عطشان»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقناته الخاصة على «يوتيوب».

لأغنية من كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم، ألحان محمد محسن، توزيع رفيق عدلى، مكساج وماستر أسامة الهندى، وتريات هشام مصطفى، جيتارات مصطفى أصلان، قانون شادى الجندى، ناى وكولة محمد عاطف، وتم تصوير الأغنية على طريقة «فيديو كليب» باستخدام لوحات الفنان طاهر عبدالعظيم، وتولى إخراجه محمد خيرى.

وكان آخر ألبومات محمد محسن هو «حبايب زمان» الذي صدر في عام 2017، واحتوى على 10 أغانٍ تعاون فيها مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربى وحقق نجاحا كبيرا.

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