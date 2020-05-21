تعرف على تفاصيل حفل كاظم الساهر في العيد

نشر الفنان كاظم الساهر فيديو ترويجي يروج به لحفله في عيد الفطر.

وكتب الساهر: "ليالي العيد مع كاظم الساهر، الأحد 24 مايو 2020 ، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قناة المجمع الثقافي على يوتيوب".

وطرح الساهر مؤخرا أغنية سينجل جديدة باسم "آه وأهين"، وهي من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم الساهر نفسه.

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