القاهرة – لايف ستايل نشر الفنان رامز جلال فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من خلال تصوير حلقته مع الفنان محيي إسماعيل. وظهر في الفيديو الفنان محيي إسماعيل لتسأله المذيعة اليمنية أروى في برنامج "رامز مجنون رسمي" عن مواصفات فتاة أحلامه فأجابها قائلا: "تكون في طولك وجميلة ووشها حلو زيك وجاية مش عشان تعيش". فأجابه رامز "أمال جاية عشان تموت". وكتب رامز معلقا على الفيديو: "لما حد يسألك .. إيه هي مواصفات عروستك". ونال الفيديو تفاعل الكثير من متابعيه، وجاءت تعليقاتهم كالآتي: Advertisements الراجل ده مسخره

مجنون يا رامز فعلا

بنحبك كلنا بجد ووقع الفنان محيى إسماعيل، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال. قد يهمك ايضاً: محيي إسماعيل يُعلن عن تفاصيل دخوله المجال الفني محيي إسماعيل يكشف أسباب تأخر تصوير فيلم القذافي

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كانت هذه تفاصيل خبر محيي إسماعيل يحدد مواصفات عروسته في "رامز مجنون رسمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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