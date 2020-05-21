إيهاب توفيق ينتهى من تسجيل أغنية جديدة للنادى الأهلى

انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الأهلى ده نادى كيان"، وهى من كلمات أحمد خاطر، وألحان أشرف سالم، وتوزيع الموسيقى أكرم عادل، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال أيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.فى سياق آخر طرح إيهاب دعاء دينى جديد بعنوان "يارب " بمناسبة شهر رمضان، من كلمات أحمد عبد الله، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

كما طرح إيهاب توفيق أيضا أحداث كليباته الغنائية بعنوان "أبويا وأمي" من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.

وانتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل ألبومه الجديد المخصص للأطفال والذى يضم 10 أغانى جميعها من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى يراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة، ويعتبره ألبوما مختلفا ويشمل عددا من الأفكار، حسبما أكد بدوى لـ"اليوم السابع" قبل أيام، ومن المقرر طرحه قريبا.

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يذكر أن إيهاب توفيق طرح أيضا أغنية "الصيف والبحر"، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومن كلمات الأغنية "الصيف والبحر والميه والهوى.. والليل بالليل كل العشاق سوى.. الصيف الصيف والبحروالبحر والميه والهوى.. والليل والليل بالليل بالليل كل العشاق سوى.. وانا ويا حبيبى ياناس مبسوط.. مش عايز الوقت يعدى يفوت.. انا ويا حبيبى ياناس مبسوط مش عايز الوقت.. يعدى يفوت ساعة حب وساعة شوق".

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