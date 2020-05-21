إليسا توجه رسالة لجمهورها بالأبيض والأسود

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام.

وظهرت إليسا بصورة ابيض وأسود وكتبت معلقة: جميعنا نتمني غد افضل مع ابتسامة جميلة من أعماق قلوبنا.

وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

الملكة

مستنين الالبوم الجديد

بنحبك اوي يا اليسا

وطرحت المطربة اليسا برومو أغنية قهوة الماضي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

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وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد أعلنت أنها ستطرح أغنية من ألبومها الجديد بمناسبة عيد الفطر، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي.

وفي سياق اخر طرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".

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