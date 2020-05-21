حاتم العراقي ومحمد الشحي ويارا نجوم مسرح المجاز عن بُعد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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التزاماً بمسؤوليته المجتمعية وحرصاً منه على سلامة جميع أفراد المجتمع، يواصل مسرح المجاز، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، بثّ البهجة والسرور في نفوس جمهوره في ظلّ إجراءات التباعد الجسدي للحدّ من انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث يستضيف خلال أيام عيد الفطر السعيد، ثلاثة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي ضمن حفلات تبث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمسرح (الإنستغرام: almajazamphitheatre، وفيسبوك: Al Majaz Amphitheatre، وعبر قناة اليوتيوب).

وسيكون عشّاق الغناء العربي على موعد مع إطلالة الفنان محمد الشحي الذي سيقف على خشبة المسرح يوم 25 مايو الجاري ليستمتع بأغنياته خلال حفل ينطلق عند الساعة 9:00 مساءً، وفي أمسية منتظرة سيحظى محبو الفنان حاتم العراقي بفرصة الاستماع لأجمل أعماله يوم 26 مايو الجاري في تمام الساعة 9:00 مساءً، فيما سيشاهد الجمهور الفنانة اللبنانية يارا التي تطل عليهم يوم 27 مايو عند الساعة 9:00 مساءً، لتقدّم لهم باقة من أجمل أغنياتها.

وحول هذه الحفلات قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة:" في ظلّ الظروف الراهنة التي يمر بها الجميع حرصنا على أن نبقي الموسيقى والفنون حاضرة في حياة الناس اليومية وأن نقدّم لهم الأغنيات التي يحبون سماعها لهذا ارتأينا لأن نحتفل بأيام عيد الفطر السعيد من خلال استضافة فنانين سيطلون على جمهورهم عبر تقنيات التواصل المرئي التي نسخرها اليوم في خدمة للفن والثقافة".

وتابع علاي:" يترجم المسرح من خلال استضافته لهذه الحفلات عن بُعد مسؤوليته المجتمعية والإنسانية في توفير المتعة والفن للناس، كما يحرص على مواصلة العمل في ظلّ هذه الظروف ملتزماً بجميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة حيث ستكون الحفلات بدون جمهور فعلي على أرض الواقع لكن في الحقيقة خلف الشاشات، حيث ينتظر بشغف اطلالة نجومه المفضلين الذين نسعى من خلالهم إلى تغيير الأجواء التي فرضها انتشار هذا الفايروس، وكلنا أمل أن تنتهي هذه الظروف قريباً وتعود الحياة كما كانت".

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