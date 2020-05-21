شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد محمود عبد العزيز بنزلة معوية حادة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، إصابته بنزلة معوية حادة، أجبرته على الاختفاء الأيام الماضية، وهو ما أثار قلق أصدقاءئه وملائه، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة له أثناء تركيب "كانيولا" طبية فى يده، وعلق على الصورة "الحمد لله على كل حال، اسف على اختفائى الكام يوم اللى فاتوا والسبب نزلة معوية حادة، ربنا ما يورى حد اللى أنا شفته الكام يوم اللى فاتوا، دعواتكم... أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا.



محمد محمود عبد العزيز على انستجرام



محمد محمود عبد العزيز

وكان محمد محمود عبد العزيز، قد هنأ شقيقه على ظهوره فى الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار، وقال محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك لابنى البكرى كريم محمود عبد العزيز ظهورك فى مسلسل الاختيار، ظهرت ضيف فى عدد قليل من المشاهد لكن أبكيتنى كثيرا، ربنا يحميك ويخليك ليا ويبعد عنك كل شر".

وأضاف محمد محمود عبد العزيز "أصدقائي وزملائي ومش قادر أقول أسماء لإن كلكم جامدين جداً ما شاء الله عليكم.. عمل مشرف يرد اعتبار كل شهيد راح فداء لوطننا الغالى مصر، الله يرحمك يا منسى يا بطل ويرحم كل شهدائنا الرجالة الأبطال اللى راحوا فدانا، وربنا يحمى كل أبطالنا العظماء اللى ما زالوا بيحمونا بدمهم عساكر وضباط جيش وشرطة وطبعا مش هننسى جيشنا الأبيض أطباء مصر".