شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يهنئ يسرا وهنادى مهنا بانتهاء تصوير "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان الشاب أحمد خالد صالح، كل من النجمة يسرا، وخطيبته الفنانة هنادى مهنا، بانتهاء تصوير، مسلسل "خيانة عهد"، والنجاح الكبير الذى حققه المسلسل خلال الأيام الماضية، بفضل أحداثه المتسارعة والمتعاقبة، والمفاجآت التى شهدتها أحداث المسلسل، حيث نشر صورة تجمعه بكل من النجمة يسرا، وهنادى مهنا، وعلق عليها قائلا "من فركش خيانة عهد ألف مبروك يا حبايبى على النجاح المبهر والمسلسل الحلو أوى، عقبال كل سنة إن شاء الله".



يسرا وأحمد خالد صالح وهنادى مهنا

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.