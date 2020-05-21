شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 27 من ب 100 وش .. عصابة سكر وعمر تبدأ عملية نصب "باسم الأمير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل " بـ 100 وش "، بتحقيق الشرطة مع ماجى "علا رشدى" وشاهدت بعض الصور لأفراد العصابة لكنها أنكرت أنها على صلة بهم ولم تعرفهم وتخرج من القسم وتذهب لعمر وسكر "آسر ياسين ونيللى كريم" وتبلغهم ما حدث معها وقرر عمر إبعاد ماجى عن العصابة مدة لا تقل عن شهر، نظراً لوضعها تحت المراقبة من قبل الشرطة.



وفى المشهد الثانى اجتمعت أفراد العصابة فى مخزن فتحى، للتخطيط كيف تنفيذ عملية النصب على بامس الأمير "لؤى عمران" والهروب إلى سويسرا بعد العملية.



وبدأ فتحى فى تنفيذ الخطة من خلال مقابلة أحد أكبر المهربين ويدعى "أسامة عطوى"، حتى يتمكن من تحويل الملايين إلى أموال بالدولار إلى سويسرا.

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وقابل عمر وفتحى عطوى، وصمم على أخذ نسبة 5% من العملية، أي ما يعادل 24 مليون جنيه، حتى يقوم بتزوير جوازات السفر، وتهريب الأموال في حساب عمر في سويسرا.



يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى



وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.