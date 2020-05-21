شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طعنها فى مسلسل النهاية.. ياسمين على: إحنا حلوين أهو والله مافيش حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة "ياسمين على" على حلقة أمس من مسلسل "النهاية"، والتى تضمنت مشهد قتلها، بطعنة من سكين محمد العمروسى، والذى يجسد شخصية "يسر"، حيث نشرت صورتها مع العمروسى، وعلقت عليها "إحنا حلوين أهو والله مافيش حاجة.. أستاذ محمد العمروسى من أطيب الناس بجد.. شكرا ليك على كل حاجة.. شكرا لكل الناس ورا الكاميرا.. من أصغر حد لأكبرهم.. خاصة أستاذ طارق الشريف وأستاذ ياسر سامى وأستاذ الطحاوى".



ياسمين على ومحمد العمروسى

وشهدت أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل النهاية، هروب صباح "سهر الصايغ" من المخبأ الذى كانت محتجزة به من قبل شخص كان يبدو مجنونا، يقوم بتخزين المؤن استعدادا للحرب، لكنها تسقط فى يد عصابة المخدرات التى تأخذ البضائع من انيرجى كو، ويطلب منها زعيم العصابة أن تزرع له الأراضى بالقنب "الحشيش" حينما علم أنها مهندسة زراعية، أما عزيز "عمرو عبد الجليل"، فيتمكن سعادة "محمود الليثى"، بمساعدة أفراد العصابة من تهريبه من سجنه، لنكتشف أن عملية التهريب كان مؤنس قائد الأمن "أحمد وفيق" على علم بها وهو الذى سهلها عليهم، وذلك لتتبع صباح التى تريد فى إحياء الروبوت مرة أخرى.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.