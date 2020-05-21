شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد المنسى مع شهداء كمين البرث .. هل ترصده حلقة الاختيار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الترقب الشديد لدى الجمهور بسبب أحداث الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض حصرياً على شاشة on، حيث من المقرر أن يتلقى منسى ورجالة هجوماً عنيفاً من الجماعات التكفيرية فى سيناء، وتحديداً ما تسمى بمعركة البرث ، والتى استشهد فيها جنودنا وضباطنا البواسل، وعلى رأسهم الأسطورة أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، فى معركة شرسة صمد فيها أبطالنا الأحرار أمام أعداء مصر، ليكمل زملاؤهم مسيرتهم حتى الرمق الأخير، لكن يبقى السؤال هل ترصد أحداث حلقة اليوم استشهاد المنسى أم أن أحداث كمين البرث ستستمر حتى الحلقة 30؟.

شهداء كمين البرث

منسى وشهداء كمين البرث

فى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة المنسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد المنسى، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جى، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

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استشهاد المنسي

وكانوا حقا خير أجناد الأرض، فقد تعامل أبطال كتيبة 103، مع السيارة المفخخة، دون خوف، لكن لشدتها، انفجرت قرب الكمين، وبعدها بلحظات كان هناك عدد من سيارات الدفع الرباعى، مُحملة بالعشرات من العناصر الإرهابية والتكفيرية، مُحملين بالأسلحة المختلفة، قاموا بتطويق التمركز الأمنى بالكامل، والاشتباك مع عناصر القوات المسلحة التى كانت مُتمركزة.

المنسي

حاول عشرات الإرهابيين احتلال التمركز الأمنى، لكن أبطال القوات المسلحة تعاملوا معهم بقوة كبيرة، ودارت معركة شرسة استمرت لساعات، أظهر فيها أبطال الجيش ملحمة بطولية فى هذا اليوم، حيث قاتلوا وردوا على الهجوم الإرهابى بكل قوة وشجاعة وثبات.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.