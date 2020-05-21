شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تشكر مخرج "خيانة عهد": لعبت دور جديد عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتهاء تصوير دورها، وبالتزامن مع الحلقات الأخيرة لمسلسل "خيانة عهد"، وجهت النجمة حلا شيحة، الشكر لكل أفراد أسرة المسلسل، من منتج العمل، والمخرج سامح عبد العزيز، والأبطال يسرا وييومى فؤاد وغيرهم، حيث نشرت حلا صورا عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها "حبيت أشارك جمهورى بآخر أيام تصويرى فى خيانة عهد.. اللى كنت بجد سعيدة بمشاركتى فيه بدور فرح مع الجميلة يسرا اللى بشكرها وبقولها العمل معكى له متعة خاصة.. وسعادتى جدا كل مرة بشوف فيها بيومى فؤاد فنان رائع.. بشكر أستاذ جمال العدل لأنه كان واثق إنى ممكن أقدم دور جديد وتحدى إنى حعرف أقدمه كويس بقوله متشكرة ليك".



أسرة مسلسل خيانة عهد



حلا ويسرا

Advertisements

وتابعت حلا، "والمخرج سامح عبد العزيز الرائع له روح مختلفة و احساس بالممثل عالي جدا و التفاصيل القوية التى صنعت شخصية فرح الجبارة .. لولا سامح لمن تكن فرح بهذة القوة .. ميرسي سامح عبد العزيز لعبت دور كان جديد عليا ..الخير و الشر صراع دائم و دايما الخير ينتصر"



حلا وبيومى



يسرا وحلا شيحة

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشاركت حلا شيحة، فى مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان وعرض فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، هنادى مهنى، منى عبد الغنى، أحمد صيام، محمود حجازى، حسام داغر، تامر ضيائى، محمد سليمان، يوسف عثمان، مصطفى منصور، لمياء كرم.