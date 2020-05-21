شكرا لقرائتكم خبر عن سكر وعمر والضلالى ونوجه وسبعبع وأم معاذ ..نجوم كاملة ب 100 وش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسلسل ب 100 وش بطولة نيللى كريم وأسر ياسين نجاحا كبيرا من بين أعمال دراما رمضان ، وفجر العديد من المفاجأت والمواهب الفنية، التى سلطت عليها الضوء مخرجة الروائع كاملة أبو ذكرى، فجزء كبير من إبداع المخرج يكمن فى قدرته على اكتشاف الكنوز من طاقات ومناطق الإبداع التى لا يراها غيره.

كشف المسلسل طاقات كوميدية كبيرة لدى النجمة نيللى كريم التى أثبتت أنها نجمة ب 100 وش وان لديها طاقات فنية لا نهاية لها، وقدرة على التلون والإقناع إذا ما قدمت أى شخصية، فلديها القدرة على إضحاك المشاهد و على أن تبكيه بسلاسة ويسر وبشكل طبيعى دون افتعال أو تصنع، لتثبت نيللى كريم أنها من أقوى فنانات جيلها وأكثرهن موهبة واجتهادا، وهكذا كان أداء أسر ياسين مبهرا يؤكد أنه فنان من العيار الثقيل يهتم بكل تفاصيل الشخصية التى يقدمها ويتشبع بها حتى تراها على الشاشة شخصية حقيقة قابلتها كثيرا فى حياتك .

وأبهر المسلسل المشاهدين وجذبهم بأداء مجموعة من الفنانين المبدعين من فنانى المسرح ومنهم الفنان والمخرج والممثل شريف دسوقى الفائز بجائزة أحسن ممثل فى مهرجان ‏القاهرة السينمائى عن فيلمه "ليل خارجى" والذى جذب الأنظار بشخصية ‏‏"سبعبع" فى المسلسل و أصبحت هذه الشخصية حديث الشارع ومواقع التواصل الاجتماعى.

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وأبدع الفنان محمد عبدالعظيم فى تقديم شخصية سامح الضلالى موظف السجل المدنى ، وخطف أنظار المشاهدين باتقانه لها ، ليعلن من خلال هذا المسلسل عما يملكه من قدرات هائلة تؤهله للمزيد من الأدوار المتنوعة والهامة.

كما لفتت الفنانة الموهوبة دنيا ماهر الأنظار ودخلت القلوب بنجاحها الكبير فى أداء شخصية الممرضة نجلاء وأصبحت جملتها الشهيرة" انا لا ليا قريب ولا حبيب ولا غريب"، حديث السوشيال ميديا ، وأكدت أنها ممثلة من العيار الثقيل ومن مدرسة السهل الممتنع ، حتى شبهها البعض بالنجمة عبلة كامل ، وهكذا كان ظهورها فى العديد من الأدوار فى مسلسلات سجن النسا وسقوط حر وواحة الغروب ، وعوالم خفية، وبخط الإيد.

أما الفنان الشاب إسلام إبراهيم فقدم أداء مبهر فى شخصية حمادة وفى إتقان دور "أم معاذ" بمسلسل ب 100 وش واكتشفت المخرجة كاملة أبو ذكرى فى هذا الشاب الموهوب كنزا من الإمكانيات الفنية تجعل بامكانه تقديم أى شخصية باقتدار كبير.