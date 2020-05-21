شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف خيانة عهد: بقيت مستهدف وبتوصلنى رسايل تهديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن مسلسل " خيانة عهد " هو أول عمل يقوم بتأليفه الكاتب احمد عادل إلا أنه نجح فى أن يضع نفسه وسط الكبار، ومن جانبه أوضح عادل أنه كان مرعوب من رد فعل الجمهور على المسلسل وأشار أنه عرض فكرة المسلسل على المنتج جمال العدل والفنانة يسرا منذ عامين وتم تأجيلها إلى أن تم تنفيذها هذا العام بعد الاستعانه بورشة السيناريست أمين جمال التى قامت بكتابة الفكرة.

وعن حلقة الماستر سين بالمسلسل والتى انقلبت بها الأحداث المسلسل والتى شهدت قتل هشام ابن الفنانة يسرا، قال "هذه الحلقة احدثت ضجة كبيرة والجمهور أخد الموضوع بشكل شخصى ووصلتنى تهديدات بأن حق هشام لازم يرجع وكلنا هشام ورد فعل انتقامى خضنى شخصيا وبصراحة الجمهور عنده حق انا نفسى تأثرت بهذا المشهد وكنت مرعوب من الحلقة دى وبكتنى لمدة أسبوع قبل عرضها للجمهور وما كنتش قادر اكتب أنه مات".

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.