محمد محمود عبدالعزيز يتعرض لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض الفنان محمد محمود عبدالعزيز، لأزمة صحية منذ أيام، ونشر صورة له بكانيولا في يده، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "الحمد لله على كل حال، آسف على اختفائي الكام يوم اللي فاتوا والسبب نزلة معوية حادة، ربنا ما يوري حد اللي أنا شفته الكام يوم اللي فاتوا، دعواتكم".

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ويظهر الفنان محمد محمود عبدالعزيز كضيف شرف مسلسل "النهاية" الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان 2020، وتدور أحداث في إطار خيال علمي، عام 2120.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.