تراند اليوم : فيديو | فنان خليجي يكشف التفاصيل: من هنا كانت إصابتي بكورونا

بعد أن أعلن قبل أيام عبر مقطع فيديو نشره على حسابه على "تويتر" عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد ، كشف الفنان العماني إبراهيم الزدجالي عن تفاصيل معاناته مع مرض (كوفيد – 19) أثناء تصويره في الإمارات.

وقال أثناء اتصال هاتفي لبرنامج "سراي" على قناة (Atv) الكويتية، إنه أصيب بالمرض أثناء وجوده في الإمارات، وظهر عليه في البداية أعراض مشابهة لأعراض الزكام، معتقدًا أن السبب هي الرطوبة أثناء التصوير.

وأشار إلى أن أعراض الإصابة استمرت لمدة 12 يومًا، حيث خضع للحجر الصحي في أحد الفنادق، ولم يذهب إلى المستشفى بناء على نصيحة من بعض أصدقائه.

لكن الأعراض بدأت تتفاقم – وفق كلامه - إذ بدأ يشعر بالارهاق والتعب الشديد مع فقدان الشهية والوزن، وهذا دفعه إلى الذهاب إلى المستشفى حيث أظهرت الفحوصات إصابته بالفيروس.

وذكر الزدجالي بأنه تناول بعض الأدوية والمضادات الحيوية وبقي تحت المراقبة الطبية لمدة 20 يومًا، خصوصًا بعدما تبينت إصابته بالتهاب في الرئة ومعاناته من نقص في الأوكسجين.



