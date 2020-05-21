حمدي الميرغني يكشف مفاجأة عن "إثنين في الصندوق"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​حمدي الميرغني​ عن عدد حلقات مسلسله "2 في الصندوق" الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2020.

فنشر حمدي عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من المسلسل، وكتب تعليقاً:"مستني رأيكم في حلقة أنهارده ولسه اللي جاي مفاجأت وع فكرة المسلسل ٣٦ حلقة."

يشارك في بطولة مسلسل "​إثنين في الصندوق​" نجوم مسرح مصر حمدي الميرغني، وأوس أوس، ومن المغرب غاني القباج وفاطمة الزهراء قنبوع، وكذلك الممثلون صلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل وياسر الطوبجي وعلاء زينهم، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.





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