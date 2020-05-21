خاص الفن- سيرين عبد النور تنتهي من تصوير دانتيل بحضور ماغي بو غصن

ميرنا وليد - بيروت - إنتهت الفنانة ​سيرين عبد النور​ وفريق عمل مسلسل دانتيل يوم أمس من التصوير بعد أشهر من العمل المستمر ومواجهة الصعوبات بظل الظروف الصعبة التي مررنا بها .

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بوجود المنتج جمال سنان وزوجته الممثلة ماغي بو غصن التي حرصت على الاحتفال معهم بانتهاء التصوير .

وكان من المفترض أن تطل سيرين في شهر رمضان في مسلسل "دانتيل" إلا أنه تأجل عرض المسلسل للفترة المقبلة بسبب عدم التمكن من انهاء التصوير في ظل الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا، كما أنها تقدم برنامج سهرانين معاكم بالبيت مع الفنان المصري أحمد فهمي.



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