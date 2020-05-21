خاص الفن- غسان سالم يكشف سرّ "يا قمر" .. وما علاقة صباح؟

ميرنا وليد - بيروت - تتصدر أغنية "​يا قمر​" للفنان اللبناني ​غسان سالم​، المراتب الأولى بعد طرحها على التطبيقات الموسيقية.

غسان كشف في حديث خاص لموقع الفن، أن هذه الأغنية ستكون من ضمن ألبومه الثالث من مجموعة "​الياس الرحباني​ يقدّم غسان سالم"، وأراد غسان أن يبعث القليل من الفرح في هذه الظروف المتردية في البلد، على أن يتم طرح الألبوم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك رهن حالة البلد.

وأشار غسان الى أن الألبوم يحتوي على 16 أغنية، ولا تزال لديه أغنيتان لتسجيلهما، وإختار أغنية صباح "يا حلو يا حلو" لتجديدها وحوّل عنوانها الى "يا قمر" وبدل كلماتها لتتناسب مع الجيل الجديد.

وعن سبب إختياره أغنية للشحرورة صباح، قال غسان إنه إختار صباح لأنه يعتبرها مصدراً للأمل والتفاؤل.



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