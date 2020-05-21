إبنة رامي وداليدا عياش في صورة تخطف القلوب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت زوجة الفنان اللبناني ​رامي عياش​ مصممة الازياء داليدا عياش صورة لابنتهما "أيانا" على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت داليداً تعليقاً على الصورة التي تعطي فيها أيانا قبلة :"قبلات من أيانا"

تجدر الإشارة أن لرامي وداليدا ابن أيضاً هو "آرام".

يذكر أن آخر أعمال رامي أغنيته الجديدة بعنوان "يا حب يا صعب" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والتي هي من كلمات مازن غنام، ألحان رامي عياش وتوزيع داني حلو.

الأغنية متجددة وتحمل اللون الرومنسي بموسيقى ضخمة، وإحساس كبير ومقدرات رامي الصوتية المعروف بها.

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