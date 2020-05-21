ميرنا وليد - بيروت - يعبر الممثل اللبناني ​نعيم حلاوي​ دائماً عن آرائه بشأن الاوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تحصل في البلد، وذلك عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وردّ نعيم على من يتهمه بتقاضي المال مقابل كتابة هذه الآراء، حيث كتب:"اكتر شي بيضَحكوا هول يللي بيقولولي: قديش عم يدفعولك عالتويت؟ متل كأن ناطرينني اعملن تغريدات، ومتل كأن الواحد ما عنده ياها مجرد وسيلة متواضعة يعبر ع رأيه ويفش خلقه من الاشيا العم بيعاني منا.. بكل الأحوال يا جماعتي اذا بتحبوا تدفعوا حكوني عالخاص، عندي تشكيلة تغريدات غير شِكِل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا ردّ نعيم حلاوي على من يتهمه بتقاضي المال مقابل نشر آرائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.