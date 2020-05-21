دانييلا رحمة تتشبّه بفيفي عبدو وشاليمار

ميرنا وليد - بيروت - ورد في أحداث الحلقة 25 من مسلسل "أولاد آدم" مشهد بين الممثلة اللبناينة ​دانييلا رحمة​ و"مايا" و​سائق التاكسي​ "سركيس الممثل اللبناني ​بيار جماجيان​ حين كشفت له عن ماضيها بأنها كانت تعمل ك​راقصة​ في الكاباريه الأمر الذي جعله يُصدم من الحقيقة فسألها إن كانت راقصة كفيفي عبدو وسائر الراقصات المعروفات فأجابته دانييلا بأنها تحاول أن تتشبه بهنّ.

الجدير ذكره أن مسلسل "أولاد آدم" من بطولة ​ماغي بو غصن​ ومكسيم خليل ودانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب ومن تأليف رامي كوسا و​إخراج​ الليث حجو ويعرض على شاشة MTV.