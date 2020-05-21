كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 12:27 مساءً - انت الان تقراء خبر روجينا تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة دور ثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة روجينا استفتاء الخليج 365 الفني اليوم الخميس الموافق 21 مايو لعام 2020، وتعد هذه النتيجة للأسبوع الأول من الاستفتاء، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية عقب إنتهاء شهر رمضان المبارك.

وحصدت روجينا على ١٠٤٣٢ صوت وهو ما يعادل ٢٢,٥٨% من نسبةالتصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وحصلت روجينا على إشادات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دور "فدوى" في مسلسل "البرنس".

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.