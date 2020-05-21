تراند اليوم : تحديثات وأسلحة مبتكرة في لعبة “كول أوف ديوتي”

أصبحت أحدث تحديثات لعبة “كول أوف ديوتي: مودرن وورفير” متوفرة الآن، ومعها مجموعة من التغييرات والإضافات الجديدة للعبة متعددة اللاعبين، وللعبة “كول اوف ديوتي: وورزون”.

وفقًا لموقع “تيك رادار” الأمريكي، تشتمل التحديثات الجديدة على خريطتين جديدتين ونسخة معدلة من العمليات الخاصة، إضافةً إلى مجموعة من الإصلاحات العامة وضبط الأسلحة.

أوضح الموقع أن الخريطتين الجديدتين هما خرائط بناء، ويتوافرن في وضع تعدد الاعبين الكلاسيكي فقط.

وبحسب الموقع، سوف يتوافر مزيد من التحديثات، منها حزمة أشباح جديدة يتم طرحها هذا الأسبوع، إضافةً إلى 10 مزايا جديدة من بينها نوعي أسلحة جديدة وقناع شبح كلاسيكي جديد.

وطمأن الموقع عشاق لعبة “كول أوف ديوتي: وورزون”، بتطبيق تحديثات جديدة على لعبة رويال باتل، منها زيادة عدد اللاعبين، إذ بات من الممكن السماح لـ 4 لاعبين بالاتحاد معًا لكسب الدية.

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في حالة ترغب في اللعب منفردًا بالطريقة الكلاسيكية، بإمكانك تفعيل نظام “باتل رويال المحدود”.

يتاح أيضًا للاعبي “وورزون” إمكانية الوصول إلى كافة الأسلحة التقليدية مثل البندقيات الرشاشة وبنادق الهجوم والمسدسات، إضافة إلى أسلحة جديدة مثل كلاشنكوف أيه كيه وكيلو 141، وإمكانية استخدام الفريق بأكمله صندوق الدروع لتجديد دروعهم.

فعّل موقع “إنفينتي ورد” التحديثات بالفعل، لذا يمكنك الاستفادة بهذه التحديثات مع أصدقائك الآن.