تراند اليوم : محمد أبو العلا يتحدث عن سبب هزيمة الزمالك 6-1 أمام الأهلي

كشف محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق، سبب الهزيمة الشهيرة التي تعرض لها الأبيض أمام غريمه التقليدي الأهلي بستة أهداف مقابل هدف والتي كانت في الدوري المصري عام 2002.

وقال أبو العلا في تصريحات تلفزيونية عبر أثير فضائية “أون تايم سبورت”: “غرور أوتوفيستر المدير الفني السابق لنادي الزمالك سبب الهزيمة أمام الأهلي 6-1”.

وتابع: “أول صدامتي في كرة القدم كانت مباراة الستة الشهيرة أمام الأهلي ولكن علمتني الكثير جدًا”.

وواصل: “أما المباراة لا تسير معك أو المدير الفني وضع تشكيل خطأ أو هناك نوع من أنواع الخطأ، والفريق الذي أمامك في أفضل حالاته وأنت في أسوء حالاتك”.

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وأكمل: “وترضى بالأمور الوقع وتدير الأزمة، لو المباراة كانت 3-1 أو 4-1 كان المباراة انتهت”.

وأضاف: “إنما الإصرار أنك تريد المكسب والنتيجة خاسر 3-1 وليس في أفضل حالاتك، وهناك أخطاء في التشكيل هذا كان سبب في صدمة كبير، وكان عمري 22 سنة حينها”.

وعن خوضه انتخابات الزمالك قال: “غير نادم على خوض انتخابات الزمالك، ولم أحسم القرار في الترشح مرة أخرى أدرسه لأن كان لي اهداف قبل ذلك كنت أريد أن أحققها”.

واختتم: “لم أحسم أموري في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة حسب التصور الذي سيكون متواجد بشكل عام، واللائحة أما تتنهي وأفكر في الترشح ولكن لم أحسم أموري”.