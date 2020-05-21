تراند اليوم : أبناء إشرف عبد الباقي الجدد في فيلم يوتيوبي المغامرون الخمسة

يعتبر الفنان اشرف عبد الباقي من ابرز نجوم السينما و المسرح الذي اعتاد علي اخراج جيل رائع من تحت يداه مثلنا حدث مع فريق مسرح مصر الذي اصبح جميعهم نجوم صف اول في رمضان و يبدو اننا امام نفس التجربة من جديد .

حيث كشف الفنان أشرف عبدالباقي، عن موعد عرض فيلم “الكوخ المتحرق”، من خلال حسابه بموقع “تويتر”.

ونشر “عبدالباقي”، برومو الفيلم، وعلق عليه قائلا: “فيلم العيد الكوخ المحترق، من مجموعة (المغامرون الخمسة) أول يوم العيد مش في جميع دور العرض هايجيلكم لحد البيت حصريًا علي قناة Workshop Production على اليوتيوب الساعة 7 مساءً، الفيلم علينا والفشار عليكم”.

ونشر الفنان أشرف عبدالباقي، أسماء وصور المواهب الجديدة، التي اختارها ضمن مسابقة كان أعلن عنها عبر مواقع التواصل، للمشاركة في مسلسله الجديد “الكوخ المحترق”، وذلك على صفحته على موقع “انستجرام”.