شاهد.. تغير كبير في ملامح نهى نبيل!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 12:08 مساءً - فاجأت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بتتغيّر كبير في شكلها .

فقد ظهرت نهى نبيل في فيديو جديد نشرته على حسابها على “سناب شات” بنحافة ملفتة انعكست في تغير ملحوظ على معالم وجهها.

وقد ابدى متابعو نهى نبيل استغرايهم من التغير الكبير في شكلها الى درجة ان البعض اشاروا انهم لم يعرفوها من النظرة الأولى وانقسموا بين من رأوا أنها أصبحت أكثر جمالاً ومن اعتبروا أن وجهها فقد حيويته.

وكانت نهى نبيل نفسها تسأل نفسها في الفيديو قائلة: “ما أدري أشابه منو”.