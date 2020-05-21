أيمن بهجت قمر يتعرض لحادث سير

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كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 12:08 مساءً - نشر الشاعر المصري ” أيمن بهجت قمر ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن تعرضه لحادث سير .
مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم انتباهه للطريق والنظر في الهاتف أثناء القيادة .
فكتب في منشوره قائلا : ” ارجوكوا محدش يبص في موبايله وهو سايق .. أنا خرشمت عربية بنت قاعدة في عربيتها وعربيتي اتشلفطت ” .
وتابع : ” بس الحمد لله جت سليمة .. أنا زي الفل وربنا قدر ولطف واللي ييجي في الريش بقشيش زي ما بيقولوا ” .
وتفاعل المتابعون على المنشور والذين جاءت تعليقاتهم متمنيين له السلامة .
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