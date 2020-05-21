كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 12:08 مساءً - نشر الفنان المصري ” عباس أبو الحسن ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” عبر من خلالها عن غضبه من الحملة الإعلانية الخاصة بمستشفى أهل مصر التي تهدف لعلاج مرضى الحروق خاصة الأطفال في مصر .
فكتب في تغريدته قائلا : ” احنا بنفهم والله إن ضحايا الحروق محتاجين مستشفي متخصص وربنا ما يوريها لحد . .مش محتاج أبدا تورينا ٥٠٠ مرة في اليوم إعلان حتي ولو رسوم متحركة عن طفل بيتحرق في بيت مولع وأمه بتصرخ مش عارفة تنقذه ومعرفتوش لإنه إتشوه ” .
وأضاف عباس أبو الحسن : ” حتي لو النية الطيبة برضه مش عذر دي إسمها فجاجة شحاتين ومتاجرة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر عباس أبو الحسن غاضبا من هذا الإعلان : ” دي اسمها فجاجة شحاتين ومتاجرة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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