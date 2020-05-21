صحيفة سعودية تثير الجدل بسبب مانشيت : ” صالح كامل يجاور أم المؤمنين خديجة “

كتب امير فتحي في الخميس 21 مايو 2020 12:08 مساءً - نشرت صحيفة ” مكة ” السعودية خبرا تناولت من خلاله تغطية وفاة رجل الأعمال ” صالح كامل ” والذي جاء حاملا عنوان : ” صالح كامل يجاور أم المؤمنين خديجة ليلة ال 27 من رمضان ” .

وذلك بعد دفن جثمان الشيخ صالح كامل في المعلاة بالقرب من سور أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها .

وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وعرض الصحيفة لانتقادات واسعة بسبب هذا العنوان .

حيث استنكر عدد من المتابعين المساواة بين صالح كامل والسيدة خديجة .. وأشار البعض إلى أن الصحيفة لجأت لصياغة هذا العنوان لمجاملة رجل الأعمال الراحل بعد وفاته .

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فجاءت بعض التعليقات على ذلك مثل : لاحول ولاقوة إلا بالله العظيم والله ماعاد بقي إلا تصلون وتسلمون عليه وتكمل .. ومن يكون صالح كامل حتى يقارن بأم المؤمنين خديجة ” .

وتابع : ” وأنه دفن بجوارها عنوان يعتبر سقطة في حق صحيفة اقترن اسمها بأم القرى مكة المكرمة .. وشتان بين أم المؤمنين وبين من جاورها وحسبنا الله ونعم الوكيل ” .

وفي تعليق آحر : ” الرجل الآن في رحمة الله إن شاء الله لن ينفعه جوار السيدة خديجة رضي الله عنها إلا رحمة الله أولاً ثم عمله الصالح .. صالح كامل الآن لا يحتاج مقالات مدح أو تغريدات تشيد به .. أدعوا للرجل هو الآن في حاجة للدعاء أكثر من أي شيء اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك صالح كامل ” .