شاهد.. مخرج مسلسل "الاختيار" يعتذر عن المشاهد الصادمة للحلقة الأخيرة

الخميس 21 مايو 2020

حقق المسلسل المصري "الاختيار"، الذي تعرض أحداثه خلال شهر رمضان الجاري، نجاحا باهرا، متصدرا التريندات علي مواقع التواصل الاجتماعي.



ويؤدي بطولة العمل كل من الفنانين أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل ،ضياء عبدالخالق ومن إخراج بيتر ميمي، ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث في سيناء المصرية.

وحذر مخرج العمل بيتر ميمي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي من حيثيات مشاهد الحلقة الأخيرة من المسلسل لما تحتويه من مشاهد صادمة ومفجعة وفق رأيه.

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ووجه المخرج اعتذاره إلى الجميع قبل عرض الحلقة، بسبب ما أسماه ببشاعة المشاهد التي ستحدث في الهجوم المرتقب، والذي حاول أن يقلل من بشاعتها قدر الإمكان، ولكن على الجميع أن يعلموا قدر التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال قبل استشهادهم.

وصرح "ميمي" بأن الأبطال ظلوا صامدين مدافعين عن الأرض وعن الكمين وعن زملائهم لآخر نفس، وبالتالي على الجمهور أن يرى هذه البطولات، موجها التحية لمنسي ورجاله وكذلك لأهل هؤلاء الجنود الذين تحملوا ما حدث لأبنائهم.

​وكان بيتر ميمي أعلن مؤخرا أنه تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد المسلسل بعد قرابة الـ5 أشهر، فضلا عن فترة أخرى للتحضيرات والمعاينات.