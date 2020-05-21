شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعلن عن فعاليات ترفيهية وموسيقية خلال العيد ولمدة 10 أيام والان مع التفاصيل

الخميس 21 مايو 2020 أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن قائمة مليئة بالفعاليات الترفيهية المباشرة على الإنترنت خلال أيام العيد ولمدى 10 أيام تماشياً مع برنامج "أبوظبي تلهم".

Advertisements وقالت دائرة الثقافة إن الفعاليات تشمل سلسلة من الحفلات الموسيقية والمناقشات والتجارب عبر منصة رقمية حديثة. ويمثل "عيدنا فرحتكم" دعوة مفتوحة لتمكين المجتمع من الاحتفال معاً بهذه المناسبة السعيدة في أبوظبي، بغض النظر عن الظروف، واستكشاف الثقافة الغنية للإمارة عبر العالم الافتراضي.

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