ليفربول يعود إلى التمارين

متابعة بتجـــــــرد: خاض نادي ليفربول الإنكليزي أول حصة تدريبية منذ أكثر من تسعة أسابيع مع حضور عشرة لاعبين في يوم مشمس في ميلوود.

وقال كلوب للاعبين قبل حصة التمرين “إنكم هنا بإرادتكم الحرة، في العادة عندما يوقع اللاعب عقدا فانه يلتزم بالحضور في أي وقت أطلب منه ذلك لكن في هذه الحالة إذا لم تشعر بالأمان لا يجب أن تكون هنا، لا توجد قيود أو عقوبات أو أي شيء آخر إنه قرارهم وسنحترمه بنسبة مئة في المئة”.

وسيقرر مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين حيث يأملون في استئناف النشاط في حزيران.

وكان ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.