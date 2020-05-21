صورة عاطفية لـ غادة عبد الرازق مع زوجها تخطف الأنظار

متابعة بتجـــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة للفنانة المصرية غادة عبد الرازق وزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

وظهرت فيها وهي تقف إلى جانبه وتضع يداً على كتفه وأخرى على ساعده تعبيراً عن التقارب العاطفي بينهما فيما يتصفح هاتفه الجوال.

ولفتت الصورة أنظار عدد كبير جداً من المتابعين وأطلقت الكثير من التعليقات. وفيما تمنى لهما بعض هؤلاء السعادة معاً، تعرض الكثيرون للفنانة بالانتقاد معلقين على كونها أكبر منه سناً كما على زيجاتها الكثيرة ووصلت قسوة بعض التعليقات إلى حد التنمر على شكلها.

ويشار إلى أن زنيتا أحدث ضجة في وقت سابق بصورة نشرها على حسابه على “إنستغرام”. وظهر فيها برفقة الممثلة في كواليس مسلسل “سلطانة المعز” الذي يعرض حالياً في إطار الموسم الرمضاني (2020).

ودفع هذا غادة إلى التعليق: “حبيبي” ليرد عليها برموز القلوب. ويذكر أن النجمة أكدت قبل هذا زواجهما بعد انتشار صورة لهما من كواليس العمل حيث أعربت عن سعادتها بهذه الخطوة مع الإشارة إلى أنها دائماً تسعى إلى عيش الاستقرار العائلي.