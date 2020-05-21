ظنه الكثيرون حفيده.. شبيه عمر الشريف يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

متابعة بتجـــــــرد: أثار ظهور الفنان الشاب أحمد حسنين جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في حلقات مسلسلي “البرنس” وبـ”100 وش”، حيث شبهه البعض بالفنان القدير الراحل عمر الشريف، وتداول العديد من رواد منصات السوشيال ميديا صورة للفنان الشاب وبجانبه صورة عمر الشريف، مشيرين إلى أن هناك شبهاً كبيراً بينهما، حتى وصل الأمر إلى أن بعض المشاهدين ظنوا أنه حفيد الفنان الراحل.

والممثل أحمد حسنين فنان مصري يبلغ من العمر 30 عاماً، تخرج في كلية إدارة الأعمال في احدى الجامعات الخاصة، ثم عمل في مجال التسويق العقاري،ثم بدأ مشواره الفني منذ ثلاثة أعوام من خلال المشاركة في مسلسل “لا تطفئ الشمس”، مع النجمة ميرفت أمين.

ويشارك في السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان والنجم أحمد زاهر، إضافة إلى مشاركته في مسلسل بـ”100 وش” بطولة آسر ياسين والنجمة نيللي كريم.

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين قد وجهت رسالة غضب لكل من يشبه الفنانين الشباب الحاليين بنجوم الزمن الجميل، مؤكدة أنهم لابد أن يعتمدوا على أنفسهم وليس على الشبه.