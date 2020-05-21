سلمى حايك تطلق صرخة نسائية لمواجهة "عنف كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت الممثلة الأمريكية-المكسيكية سلمى حايك، حملة لمكافحة العنف ضد المرأة مع اضطرار الكثير من النساء للبقاء في المنازل في ظل إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحثت حايك، التي رشحت من قبل لجائزة الأوسكار، الملايين من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي على "التضامن مع المرأة".

وستشرف على الحملة التي تحمل اسم "التضامن مع النساء" مبادرة تشايم فور تشينج (جرس من أجل التغيير) التي أطلقتها دار أزياء جوتشي الشهيرة وأسستها حايك والمغنية بيونسيه في عام 2013.

ومن المقرر أن تساعد الحملة في تمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في أنحاء العالم.

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بدورها، قالت سلمى حايك عبر حسابها على انستجرام: "نبقى داخل منازلنا لحماية أنفسنا من خطر وباء كوفيد-19، لكن ماذا إذا كان المنزل ذاته مصدرا للتهديد؟"

وأضافت: "من المهم للغاية أن نتخذ موقفا في مواجهة العنف المرتبط بالنوع.. يمكننا حقا أن نُحدث تغييرا إذا تجمعت أصواتنا وصرخنا.. لا".

يذكر أن نحو 15 مليون شخص يتابعون الممثلة الأمريكية-المكسيكية سلمى حايك عبر حسابها على انستجرام.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 5 ملايين شخص حتى الأربعاء، في الوقت الذي سجلت الولايات المتحدة 1561 حالة وفاة.