راغب علامة وعاصي الحلاني هدية القنوات اللبنانية في العيد

بدأت برمجة عيد الفطر السعيد تضح أكثر فأكثر عبر القنوات اللبنانية، حيث أعلنت قناة MTV عن حلقة استثنائية ستصورها مع السوبرستار راغب علامة يقدمها الاعلامي محمد قيس على أن تعرض ليلة الأحد.

أما فارس الغناء العربي عاصي الحلاني وعائلته التي تتألف من زوجته كوليت وأولاده الثلاثة ماريتا، الوليد ودانا سيطلون من منزلهم في منطقة الحلانية في البقاع في حلقة خاصة بعيد الفطر تعرض عبر قناة “الجديد” وستقدم الحلقة الاعلامية رابعة الزيات.

أما قناةlbci ستتابع عرض “بالقلب” المؤلف من 33 حلقة، بالاضافة الى مسلسل “النحّات” المؤلف من 15 حلقة، على أن يتخلل البرمجة عرض حفلة ليلة الأحد ضمن مهرجان “العلا” السعودي، بعد حلقة “بالقلب”.