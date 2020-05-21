خاص- محمد رمضان نجم رمضان 2020

May 21, 2020
استطاع مسلسل “البرنس” منذ الحلقة الحلقة وحتى الأمس من حصد كمية كبيرة من الإشادات بالعمل من الجمهور والنقاد والمشاهير.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس” أي “رضوان البرنس” الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل في ورشة والده يجد نفسه مسؤولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، مما يفتح خلافات ومشاكل عائلية بين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” (إدوارد)، و”فتحي” (أحمد زاهر)، و”ياسر” (محمد علاء)، و”نورا” (ريم سامي) و”عادل” (أحمد داش) و “رأفت” (أحمد فهيم) والمسلسل من تأليف واخراج محمد سامي الذي نسج الشخصيات بشكل جذاب ومثير استطاع من خلال حبكته الدرامية أن يشد المشاهد الى أبعد حدود، بالاضافة الى التفاعل الكبير الذي تشده مواقع التواصل خلال عرض الحلقات.
في نفس السياق، ومواكبة للأعمال الدرامية عبر موقع “الخليج 365” استفتى موقعنا القراء بسؤال “هل تعتقد ان محمد رمضان في البرنس يستحق لقب نجم رمضان هذا العام؟”
أتت النتيجة 62% طبعاً و38% ابدًا وذلك بعدما صوّت الآلاف من المتابعين خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.
وكان “رمضان” قد عبّر في الساعات الماضية عن سعادته الكبيرة بعد تصدر “البرنس” تسعة مراكز ضمن قائمة ترند اليوتيوب في مصر.
ويشكل محمد رمضان ظاهرة قوية بين صفوف الشباب فهو استطاع ان يخلق حالة خاصة به ان لناحية التمثيل أو الغناء مع العلم أنه تفوق بجدارة في التمثيل أكثر.
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