سلمى حايك تطلق صرخة… وتُحذِّر

تحت عنوان “التضامن مع المرأة”، أطلقت النجمة العالمية سلمى حايك، حملة لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك مع اضطرار الكثير من النساء للبقاء في المنازل في ظل إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحثت الممثلة الأمريكية-المكسيكية الملايين من متابعيها على مواقع التواصل على “التضامن مع المرأة” وقالت بما معناه انه سنبقى داخل المنزل للوقاية من كورونا ولكن ماذا إذا كان المنزل ذاته مصدرًا للتهديد؟ لذا يجب أن نتخذ موقفاً لمواجهة العنف. وختمت قائلة: “يمكننا حقا أن نُحدث تغييرا إذا تجمعت أصواتنا وصرخنا …لا”.

وستشرف على الحملة مبادرة “جرس من أجل التغيير” التي ستساعد في تمويل المنظمات التي تكافح العنف الأسري في أنحاء العالم.