ظافر العابدين ومحمد عساف وجهًا لوجه

دخل الممثل التونسي ظافر العابدين والفنان الفلسطيني محمد عساف ضمن قائمة الترشيحات للمنافسة على لقب أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020.

“العابدين” و “عساف” يتنافسان الى جانب كبار النجوم الذين دخلوا القائمة من حول العالم أمثال براد بيت، كريستيانو رونالدو، جان يمان وغيرهم.

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نذكر ان منصة نتفليكس عرضت مسلسل The Eddy للنجم التونسي ظافر العابدين وهو التعاون الأول للنجم مع المنصة العالمية. المسلسل إنتاج فرنسي – أميركي مشترك، تدور قصته حول رجل فرنسي ثري يحاول أن يتعامل مع الفوضى اليومية الناتجة عن إدارته لنادي موسيقي في قلب العاصمة الفرنسية باريس. ويتألف المسلسل من ثمانية حلقات وهو من بطولة أندريه هولاند، ليلى بختي، جوانا كوليج وطاهر رحيم.

أما محمد عساف دخل الاستديو منذ أيام حيث وضع صوته على أغنية جديدة من المتوقع ان تبصر النور قريباً انتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

عساف يشارك في شهر رمضان المبارك من خلال تتر برنامج “قلبي اطمأن” الخيري بنسخته الجديدة.