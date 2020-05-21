ناقد سعودي عن خالد عبد الرحمن بـ"ضرب الرمل": ليس له مكان بالتمثيل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقد المدون السينمائي والناقد الفني السعودي راكان الشايع، الدور الذي يؤديه مواطنه الفنان خالد عبد الرحمن بمسلسل "ضرب الرمل" ويشارك ببطولته في السباق الرمضاني الدرامي الجاري، قائلاً إن خالد عبد الرحمن ليس له مكان بمجال التمثيل.

ورد الشايع خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب" مع برنامج "الراصد" بقناة "الإخبارية"، على سؤال حول رأيه بمسلسل "ضرب الرمل" الذي يعد التجربة الأولى للفنان خالد عبد الرحمن في مجال التمثيل.

وقال الشايع: "شفت يمكن أول خمس حلقات من المسلسل وبعدين ما قدرت أكمل.. وأبو نايف أنا أوجه له تحية هو واحد من الأشخاص اللي أحبهم بكل أمانة وصار بينا لقاءات سابقة وواحد من الأشخاص المتواضعين جدًا والجميلين واللى ما تمل من الحديث معاه.. لكن بالتمثيل أنا أرى ما في مكان لخالد عبد الرحمن".

وانهالت التعليقات المؤيدة للناقد راكان الشايع، ومنتقدة لمسلسل "ضرب الرمل"، وعلق أحد المتابعين متسائلاً: "هل نلوم ممثل جديد أم اللوم على المخرج اللي قتل المسلسل في بداياته مع أني أرى الحلقات الأخيرة.. وتمثيل ممتاز من أبو نايف لكن فالبدايات تخبط المخرج كثيرًا أما أبو نايف فوق النقد".

وقال آخر: "كلام جميل ومُنصف، أتمنى هذا الكلام يصل للجهات المؤثرة والداعمة لهذا المجال"، ‏‎‎وعلق آخرون: "خمس حلقات اهنيك صراحة أنا خمس دقايق ماقدرت"، و"‏‎‎أنا ما شفته من الأساس دعايته كفيله ما تخليني اشوفه"، و"من جد تمثيل سيئ لخالد عبد الرحمن آخر عمره استخف وقام يمثل"، و"‏‎‎الجميع متفق أن خالد أخفق في هذا العمل التمثيل موهبه وقبول ودراسه".

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وكان مسلسل "ضرب الرمل"، الذي يقوم ببطولته الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، قد أثار في أولى تجاربه التمثيلية استفزاز الجمهور وذلك عقب تداول العديد من المتابعين معلومات تفيد بأن المسلسل تم صناعته بتكلفة باهظة الثمن.

وتداول متابعون إن ميزانية مسلسل "ضرب الرمل" بلغت 18 مليون ريال، الأمر الذي أدى إلى حالة من الجدل وسط مطالب بمعرفة الحقيقة وراء هذا الرقم، خاصة وأن المسلسل لم يكن به الأداء التمثيلي الجيد الذي يتكلف هذا المبلغ.

وبدأ خالد عبد الرحمن مشواره الفني بكتابة الأشعار ومن ثم بالغناء والتلحين، وقد بدأ نشاطه الفني في عام 1988، وقدم بعض أشعاره قديمًا لفنانين مبتدئين، ورفضوا أن يغنوها لعدم معرفة أحد بـ"خالد"؛ ما اضطره إلى أن يغني هذه القصائد بنفسه، وبعد أن ذاع صيته بدأ عدد من الفنانين يتهافتون على أشعاره لغنائها.

وكان الفنان خالد عبد الرحمن قد كشف في وقت سابق أنه تلقى عرضا سابقا للمشاركة في مسلسلات، إلا أنه لا يجد نفسه في التمثيل، لكن حينما عرض عليه مسلسل ضرب الرمل وجد شخصيته في المسلسل قريبة من شخصيته الواقعية، ومن ثم استحسن الفكرة.