شمة حمدان: ليس شرطا أن يكون فارس أحلامي وسيما ولا جذابا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المطربة الإماراتية شمة حمدان عن مواصفات فتي أحلامها الذي تتمنى يومًا ما الارتباط به، نافية تمامًا وجود أي علاقة عاطفية في المرحلة الحالية، وأكدت أنها تسعى حاليًا لإصدار مجموعة من الأغاني سيتم طرح بعضها تزامنًا مع الأعياد، وتتمنى أن تحقق نجاحًا كبيرًا.
وقالت شمة خلال لقائها ببرنامج "سوالف رمضانية" مع الممثل الكويتي حسن البلام: "أنا فارس أحلامي لازم يكون مثقف كثير وعلى وعي، كمان يكون مو كذاب وصادق لإني أكثر شيء يضايقني الكذب، يمكن يكون أكثر من الخيانة نفسها وكمان يكون في جذب بينه وبيني".
وبسؤال حسن البلام عن شرط الوسامة في فارس أحلامها، قالت شمة: "مو شرط يكون وسيم وجذاب شكلاً، لكن أهم شيء يكون إنسان ذو عقلية ناضجة كثير، وفكرة الزواج في هذا الوقت مو جاية على بالي، ومو شرط إن كل شخص يغني للحب يكون بيحب".
وعرفت شمة بإطلالتها الرجولية، وتعقيبًا على ذلك قالت إنها لن تتخلى عن الشعر القصير للغاية "جرسون" أو الإطلالة الذكورية التي تعتمدها، لافتة إلى أن ظهورها بشعر طويل مستقبلًا أمر بعيد لأنه لا يليق أبدا على وجهها.
وأضافت أنها ظهرت مرة واحدة من قبل بشعر طويل تنفيذًا لرغبة صديقها العزيز مصفف الشعر الراحل غصين عبيد بعد مطالبات كثيرة من جانبه رغم رفضها الشديد له، موضحة أنه بعد ظهورها به اقتنعت تمامًا أنه لا يليق بها وقررت ألا تلجأ لهذا اللوك من جديد.
وكانت الفنانة الإماراتية قد عرفت عن طريق مشاركتها عام 2012 عبر برنامج "أراب جوت تالينت" Arab's Got Talent الموسم الثاني، إذ كانت مشاركتها فجأة من أختها سلامة حمدان التي سجلت اسمها من دون علمها وأدت شما حمدان دورها على أكمل وجه وحصلت على المركز الثاني في المرحلة النهائية.
بعد شهرتها الواسعة، اتصل بها الأمير جمال النعيمي ليلقبها بسفيرة الطفولة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وافقت بكل صدر رحب وأصدرت بعدها أغنية "يتامى" عام 2012.
من أبرز أغنيات شما حمدان "وش كنت بقول" عام 2012 وأغنية "يحب غيري" عام 2013، وقدمت أغنية خاصة للمنتخب الإماراتي "أبيض لونه" عام 2013 تشجيعًا منها لهم في نهائي كأس الخليج.
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