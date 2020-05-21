تعرفوا إلى بنات الشيخ صالح كامل وصفاء أبو السعود

أحدثت الوفاة المفاجئة للشيخ صالح كامل، زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، صدمة في أوساط عارفيه. وعلى إثر هذا سلطت الأضواء على حياته العائلية. ومن المعروف أن له من الفنانة 3 بنات هن هديل، 40 عاماً، وأصيل ونضير.

ومن المعلوم أن الإبنة الكبرى التي تعرف إليها المتابعون للمرة الاولى من خلال صور التقطت لها أثناء حفل زفافها تولت رئاسة شركة ART قبل ان تسلم الدفة إلى أخيها غير الشقيق عبدالله.

كذلك نشرت صور أخرى لشقيقتها أصيل من حفل زفافها الذي أقيم في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة في العام 2014. كما احتفلت الفنانة وزوجها الراحل بزواج ابنتهما الصغرى منذ نحو 3 أعوام في فندق في أسوان.

ويشار إلى أن صفاء لم تعلن زواجها من الشيخ في بدايته إلى أن وقعت حادثة سرقة في منزلها حيث دفعتها قيمة المسروقات باهظة الثمن إلى كشف ذلك.

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ويذكر أنه تم إعلان وفاة الشيخ صالح كامل في الساعات الأولى من صباح أمس الثلثاء 18 أيار (مايو) 2020 وعلم أن هذا حدث بعد إصابته بنوبة قلبية وأن إجراءات الحجر التي فرضتها السلطات المصرية منعت زوجته وبناته من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

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