ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بصورة جديدة من داخل "الجيم"

شاركت الفنانة المتألقة ياسمين صبري، زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور لها.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرتها الفنانة ياسمين صبري عبر خاصية «الاستورى» على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت وهي ترتدي ملابس رياضية داخل إحدى صالات الجيم.

وفي وقت سابق، كانت الفنانة ياسمين صبري قد شنت هجوما شرسا على رامز جلال، بعد أن حذف بعض كلامها عن زوجها أحمد أبو هشيمة في برنامج «رامز مجنون رسمي».

وقالت ياسمين صبري في لقاء تلفزيوني، «عندما سألتني أروى عن أحمد أبو هشيمة هل تحبين وسامته أم جدعنته كان ردى أنا أحب فيه كل شيء وسامته وجدعنته ونجاحه في عمله وواثق من نفسه، حتى أنني قلت سيد الرجال»؛ وهو ما تم حذفه من الحلقة وفقا لقولها.

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