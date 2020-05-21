سخرية من شكل البدو عن طريق ريم عبدالله

لفتت الفنانة السعودية ريم عبدالله الأنظار بفيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وظهرت فيه وهي تتناول العصير وتطرقت إلى الانتقادات التي توجه إليها بين الحين والآخر وإلى السخرية من ذوقها باعتباره "ذوق بدو".

ورداً على ذلك أشارت إلى احترامها للبدو وتقديرها لهم. وأثار هذا المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات حيث رأى بعضهم أنها تحاول دائماً لفت الأنظار من خلال ذكر التعليقات على شكلها أو أدائها أو أي أمر آخر يرتبط بها.

وفي المقابل دافع آخرون عن البدو منتقدين السخرية منهم ومن أذواقهم. ويذكر أن ريم أثارت الجدل في وقت سابق بسبب مقطع نشرته على حسابها على "سناب شات". وبدت فيه وهي تجلس في سيارة من طراز "بنتلي" وأرفقته بالتعليق: "أخ رقبتي عورتني المهم واضحة" وقصدت بهذا أنها تريد إظهار اسم العلامة.

وتعرضت لهذا السبب للعديد من الانتقادات، إذ رأى الكثيرون في هذا استعراضاً واصفين إياها بأنها حديثة نعمة.

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