في يوم ميلاده ابن راغب علامة ضحية مقلب أعدته والدته

نشرت جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، على حسابها على "إنستغرام" فيديو أظهر مقلباً أعدته لمناسبة الاحتفال بيوم ميلاد ابنها خالد.

وظهر في المقطع عدد من الاشخاص وهم يتسللون إلى المدخل الأمامي للمنزل قبل أن ينادوا الشاب موجهين إليه رسالة تحد وكأنهم يريدون خوض شجار معه وداعين إياه إلى الخروج.

وحين فعل بدأوا بالقرع على الدف فيما قام الفنان وزوجته بالرقص. ولفت الفيديو أنظار عدد كبير من المتابعين في ساعات قليلة، وتعليقاً عليه كتبت جيهان: "ابتكرت هذا السيناريو بنفسي، فيديو طريف لأحتفظ به في الذاكرة في يوم ميلادك خالد علامة".

وأضافت: "أهنئك أيضاً لمناسبة التخرج الذي تزامن مع عيد ميلادك. أمنحك قلبي لأنك جعلتني سعيدة وفخورة. شكراً لأنك أتحت لي هذه الفرصة السعيدة يا حبي".

كما تناقل عدد من الحسابات الناشطة على "إنستغرام" مقطعاً من الحفل وظهر فيه خالد حاملاً قالب الحلوى فيما والده يغني "سنة حلوة يا جميل".

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وكذلك نشر الفنان على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات صورة للأشخاص الذين حضروا الحفل، حيث لوحظ وجود الفنان السوري قيس الشيخ نجيب. وعلق: "عيد ميلاد سعيد خلودة. أمسية أمضيناها بالأمس مع أشخاص نحبهم".

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