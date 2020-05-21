باسم سمرة يكشف موعد استكمال تصوير فيلمه الجديد "ساعة شيطان"

توقفت أغلب الأعمال السينمائية، في ظل أزمة كورونا، ومع الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة، فيما تجمدت أعمال أخرى انتهى فريق عملها من تصوير أغلب مشاهدها، قبل أن تأتى الأزمة الأخيرة وتحول دون خروجها للنور، ومن أبرز تلك الأعمال فيلم "ساعة شيطان" الذى يلعب بطولته باسم سمرة ورانيا يوسف.

وقال باسم، "أتمني أن تمر هذه الفترة علينا وعلي الجميع بخير، لكي تعود الحياة مرة أخري إلي طبيعتها، ويمارس كل منا عمله علي أكمل وجه".وأضاف، "لم يتبق لنا إلا يومين فقط وننتهى من تصوير «ساعة شيطان» بالكامل، وقد اتفقنا بشكل نهائى على استئناف التصوير مرة أخري بعد العيد، في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتابع ضاحكا: "ماكنش ينفع نصور في الشهر الكريم لأنه مفيش شياطين في رمضان".

وحول موعد عرض الفيلم أكد باسم أن المسؤولين عن العمل لم يحددوا بعد موعدا للعرض، مشيرا إلي أن الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقى، تتخلله المشاهد الكوميدية والرومانسية، ومن المتوقع أن يشهد العمل مشاركة العديد من ضيوف الشرف، منهم أحمد كمال وعلاء مرسي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة التى تمتلك مواهب فنية كبيرة.«ساعة شيطان» بطولة باسم سمرة، خالد الصاوي، نانسي صلاح، رحمة حسن، إسلام إبراهيم، محمد عز، أحمد سلطان، إلهام عبدالبديع، تأليف أحمد عثمان وإخراج إبرام سمير

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