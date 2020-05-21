ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل بسبب وشمها

أثارت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ظهرت فيها أثناء وضع وشم (تاتو) على إحدى ذراعيها.

وتعد هذه المرة هي الأولى، التي تقوم فيها حفيدة الفنانين محمد عوض وفريد شوقي، بوضع وشم على جسدها.

وكانت ملك عوض ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على الـ"سوشيال ميديا"، وخطفت الأنظار إليها في ظهورها الأول، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.

وظهرت ملك عوض برفقة والدتها رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أشهر في أحد الفنادق الكبرى في مصر.

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من ناحية أخرى تغيب الفنانة رانيا فريد شوقي عن الظهور في الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام، إذ كان آخر ظهور لها في الدراما الجزء الثاني من المسلسل الاجتماعي "أبو العروسة" بطولة سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح.

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