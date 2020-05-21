محمود العسيلي يروج لنفسه على التيك توك

نشر المطرب محمود العسيلي فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على تطبيق " تيك توك".

ويؤكد محمود العسيلي في الفيديو ان هذا هو الحساب الرسمي والوحيد له.

ونال الفيديو العديد من تفاعل عدد كبير من مشتركين التيك توك ومن التعليقات:

نورت التيك توك يا عسيلي

اهو كدة التيك توك بقي اروش بوجودك

بحبك يا عسيلي

مستنين الجديد منك بقي

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وصرح محمود العسيلي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس: "مصر تتعامل مع أزمة فيروس كورونا بحكمة، والإدارة الرشيدة تجلعنا فخورين بالحكومة المصرية".

وقال المطرب محمود العسيلي، تعليقا على أزمة فيروس كورونا "نحن نتعرض لأكبر خدعة في تاريخ البشرية".

وأضاف محمود العسيلي في حواره: "أنا لا أقول ان فيروس كورونا غير موجود، وهو فيروس خطير بالفعل".

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