في ذكرى وفاة نادية عزت تعرف على اسمها الحقيقي ولماذا ارتدت الحجاب

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة نادية عزت والتى قدمت عدداً من الأعمال الفنية التي تعد علامة في تاريخ السينما المصرية.

اسمها الحقيقي بثينة إبراهيم حجازي وشهرتها نادية عزت، في 22 فبراير عام 1938 حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة، ولكن شغفها بالفن جعلها تعمد على تقديم بعض المسلسلات الإذاعية والأعمال المسرحية.

وتألقت في السينما من خلال تقديمها دور فهيمة في فيلم معبودة الجماهير عام 1967، وهى السيدة الفلاحة التي تدعي أنها زوجة “إبراهيم”، التي تعمل على التفريق بينه وبين حبيبته سهير، والذى قدمته بطريقة بارعة أعجب بها الجمهور.

وقبل وفاتها في أحد لقاءاتها أعربت عن ندمها عن قيامها بدور فهيمة بأن الناس لا يتذكرونها إلا شخصيتها الشريرة في ذلك الفيلم.

من عشقها للفن قدمت الفنانة نادية عزت دور فهيمة وهي حامل، ما جعل المخرج يضطر لظهورها في المشهد الأخير بالفيلم داخل شوال يغطي نصف جسمها حتى لا يظهر كبر حجم بطنها.

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من الأعمال الفنية البارزة لها فيلم "إنذار بالطاعة" والتلميذة والأستاذ وانتبهوا أيها الأزواج ولا يا من كنت حبيبي وجبروت امرأة، إضافة إلى بعض المسلسلات منها يوميات ونيس وعائلة الأستاذ شلش والمال والبنون.

ارتدت نادية الحجاب، ورفضت لعب أدوار النصابة أو العاشقة والتي لا تتناسب مع وقار حجابها

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